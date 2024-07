Din l’atinta d’on’otobus

Deché-delé

Nouthron gran-pére Jule prenyê dè tin j’in tin ouna korcha d’on kar GFM po chè rindre a Bulo fére kotyè j’inpyètè. Hou dzoua inke, èthê por li tot’on chèrèmonial, moujâdèvê, alâ in vela irè pâ rin. Jule chè prèparâvè bin’in tsévanthe. Le tsôtin betâvè cha vithire d’armayi, l’outon chè tsôthè dè frotson avu chon jilè dè Tsêrmê ou chè tsôthè nêre avu cha rouyire d’la mima kolà. Èthê di j’âyon k’amâvè bin portâ, fyê d’ithre vithi din la tradichyon payijanna. Jule modâvè adon, chon tsapi nê chu la titha, bèrihyè ryondè chu le nâ, cha bala krochèta in man, on cha dè tourichte chu lè j’èpôlè è chin oubyâ cha fidéla konpanye, cha pupa.

Kan irè a poupri l’àra dè prindre l’otobus, nouthron gran chènya chè tinyivè dêrê le karon d’na fenithra, terin la mindra le redyô po vouityi che…