Ecrire malgré un handicap

INCLUSIVITÉ. Les Ateliers Eloïz, actifs principalement à Bulle, proposeront à des personnes en situation de handicap physique un accompagnement individuel et professionnel, dans le but de les soutenir, de la création à la publication de leur ouvrage. Le Service de la prévoyance sociale de l’Etat de Fribourg a accordé une nouvelle subvention à l’auteure fribourgeoise Eloïse Vallat pour encourager son projet inclusif, communique cette dernière. Cette aide lui permettra d’accompagner une première personne dans ce processus. «L’écriture d’un roman ne devrait pas être réservée aux écrivains chevronnés», explique-t-elle. Elle entend ainsi «contribuer à démocratiser la littérature et encourager tout un chacun à prendre la plume et à faire entendre sa voix».

Pour mener à bien son nouveau projet,…