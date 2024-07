Elections fédérales 2023: une campagne de 170 610 francs pour Johanna Gapany

La Chancellerie d’Etat a publié hier les décomptes finaux des campagnes des élections fédérales de l’automne dernier. C’est la Bulloise Johanna Gapany qui détient le montant le plus élevé, devant Nadine Gobet et Isabelle Chassot.

VALENTIN CASTELLA

POLITIQUE. Qui a investi le plus lors de la campagne fédérale d’octobre dernier? Dans le cadre de la loi sur le financement de la politique, la Chancellerie d’Etat a publié mercredi les décomptes finaux des candidats, obligés de se prêter au jeu si le montant de leur campagne dépasse les 10 000 francs. L’exercice avait déjà été effectué l’automne dernier. Il s’agissait alors des budgets (La Gruyère du 26 septembre). Quelques différences sont à signaler.

Largement en tête cet automne des candidats fribourgeois en lice pour Berne avec un budget de 118 580 francs, la PLR bulloise Johanna Gapany, élue au Conseil des Etats, a poursuivi son échappée en solitaire avec un coût final de 170 610 francs. Elle arrive devant Nadine Gobet (plr, Bulle) avec 122 075 francs (son budget était de 85 000 francs). La nouvelle conseillère nationale devance Isabelle Chassot (centre, Granges-Paccot, Conseil des Etats), avec 110 722 francs.

Dans le gruppetto...

Les centristes élues au National Christine Bulliard-Marbach (Ueberstorf, 99 500 francs) et Marie-France Roth Pasquier (Bulle, 90 100 francs) ont maintenu leur rang dans le groupe de tête. Pierre-André Page (udc, Châtonnaye) se place derrière avec 55 900 francs, dont 35 000 francs investis pour le parti cantonal. Le gruppetto est formé de Nicolas Kolly (udc, Fribourg, 32 950 francs) et Valérie Piller Carrard (ps, Cheyres, 11 250 francs).

Concernant le vert fribourgeois Gerhard Andrey, il ne figure pas dans les statistiques de la Chancellerie, qui explique que l’écologiste a mené «une campagne de parti et non une campagne personnelle». La limite des 10 000 francs n’a pas été franchie. Selon les statistiques, il a toutefois effectué un don de 13 150 francs aux Vert·e·s. A noter que, s’il avait été élu, Claude Brodard (plr, Le Mouret) aurait figuré dans le haut du tableau avec 83 430 francs.

Beaucoup de pub

En observant les chiffres de plus près, on remarque que Johanna Gapany est la candidate qui a le plus investi, et de loin, dans la publicité (flyers, affiches, produits dérivés), avec un montant de 83 700 francs. Christine Bulliard-Marbach arrivedeuxièmeavec66 860 francs. Nadine Gobet a davantage misé sur la communication pour 70 150 francs (site internet, réseaux sociaux, médias). Johanna Gapany la suit avec 52 560 francs.

Cette dernière est celle qui a enregistré le plus de dons supérieurs à 1000 francs de la part d’entreprises. Le montant s’élève à 52 500 francs. A titre de comparaison, Isabelle Chassot a reçu 6000 francs. Aucun montant supérieur à un millier de francs n’a été comptabilisé pour Nicolas Kolly.

Certains élus ont également contribué personnellement au financement de leur campagne. Là encore, l’écart est important entre les politiciens. Christine Bulliard-Marbach est celle qui a le plus investi avec 48 500 francs. Loin devant Marie-France Roth Pasquier (23 370 francs) et Isabelle Chassot (24 100 francs). Cette case est immaculée pour Johanna Gapany et Nadine Gobet.

Les partis aussi ont dû présenter leurs comptes. Le top 5 est formé du Centre (296 270 fr.), du PS (250 735 fr.), du PLR (224 050 fr.), de l’UDC (152 000 fr.), et des Vert·e·s (88 650 fr.). ■

Un montant de 20 700 francs pour Valentin Bard

En automne dernier s’est également déroulée l’élection complémentaire à la Préfecture de la Glâne. Deux candidats sur les quatre en lice ont dû présenter leur décompte étant donné que le coût de leur campagne a dépassé la somme de 10 000 francs. Vainqueur dans les urnes, le nouveau préfet Valentin Bard a indiqué un montant de 20 700 francs. Le prix de la campagne de son ancienne et principale concurrente Sarah Devaud s’est chiffré à 12 050 francs. VAC