Fête alpestre: le club de lutte de la Veveyse fière de ses filles

La Fête alpestre du lac des Joncs a lieu ces samedi et dimanche. Responsable féminine au club de la Veveyse, Sonia Ayer espère des palmes pour ses protégées aux Paccots.

GLENN RAY

LUTTE SUISSE. Samedi aux Paccots, elles seront cinq lutteuses du club de la Veveyse à représenter leurs couleurs. Amélie Conus tentera de remporter trois de ses six passes chez les actives, alors que ses jeunes coéquipières ne cachent pas leurs ambitions. «Elles visent toutes une palme. Moi, j’en espère au moins une», souligne Sonia Ayer.

Responsable de la lutte féminine en Veveyse, Sonia Ayer est aussi la maman d’Audrey, 14 ans, et d’Anna, 7 ans, deux des espoirs du club. «Audrey a déjà remporté une fête cette saison et elle aimerait bien gagner à la maison. Mais la pression sera plus grande.» Valentine Seydoux…