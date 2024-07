Fête nationale du 1er Août

RTS 1, JEUDI, À 20 H 05

Bonheur, Felicità, Fortuna, Glück!

Et si le bonheur se trouvait quelque part entre le quotidien, les passions et les défis? Tel est le thème abordé cette année pour notre Fête nationale. C’est l’occasion d’aller à la rencontre d’anonymes et de stars pour qui le bonheur est une réalité qu’ils aiment partager. Depuis le village de Corippo, au Tessin, les quatre animatrices et animateurs des quatre régions linguistiques de notre pays vous invitent à la découverte du bonheur. ■