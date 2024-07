Football: le FC Bulle gagne avec sa nouvelle recrue Alexis Guérin

FOOTBALL. Le FC Bulle a remporté mardi soir le troisième match de sa préparation à la saison 2024-2025 de Promotion League. A domicile, les hommes de Brian Weber ont battu Bosporus (2e ligue inter) 4-0 grâce à des buts de Delley, Asllani, Dénervaud et Gasser. Ce succès était l’occasion de voir à l’œuvre Alexis Guérin, la septième recrue gruérienne. Le milieu français de quasi 24 ans débarque du FC Biel-Bienne, pour qui il est apparu 17 fois en Promotion League l’an passé. A noter enfin qu’Ekrem Aker a intégré le staff comme entraîneur assistant. Bulle jouera en amical contre Sion M21 et Naters ce samedi à Bouleyres (15 h et 16 h). Le début du championnat est prévu le 3 août à Breitenrain. VT