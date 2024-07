Rendez-vous pris pour La Combert et Gumefens/Sorens

La tradition perdure à Rossens, où la 34e Coupe du Lac commence ce samedi, sur la pelouse du FC Bas-Gibloux. Ce tournoi amical servira de préparation pour six équipes, dont deux gruériennes: Gumefens/Sorens et La Combert, pensionnaires de 2e ligue. Elles entreront en lice respectivement ce samedi (19 h 30) et mardi (18 h 45). Pour cette édition, le match de gala opposera le vendredi 19 juillet (19 h 30) Bulle et Bavois, futurs adversaires en Promotion League. VT

Romont et La Tour/ Le Pâquier à Lentigny

Le tournoi de Lentigny 2024 commence pour La Tour/Le Pâquier et le CS Romontois, en pleine préparation de leur saison de 2e ligue et 2e ligue inter. Les deux formations s’affronteront lundi (20 h 30), et auront un second match vendredi.…