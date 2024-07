Fribourg fête 2250 lauréats

FORMATION PROFESSIONNELLE. Près de 2250 lauréats sont venus récupérer leur titre fédéral – certificat fédéral de capacité (CFC), attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) et/ou maturité professionnelle – vendredi à Forum Fribourg. Les quatre cérémonies distinctes de la journée ont attiré 10 000 personnes, annonce le Service de la formation professionnelle (SFP) dans un communiqué. Le taux de réussite des CFC (de trois et quatre ans) et des AFP s’élève respectivement à 88,9% et 87,5%. Ainsi, sur un total de 2222 candidats, le taux de réussite atteint 88,8%.

Du côté des maturités professionnelles, ce taux est de 98,6%. Comme l’an passé, la maturité «technique, architecture et sciences de la vie» est celle qui a récolté le plus de succès avec 207 candidats sur un total de 514.…