Givisiez: le centre de stockage interinstitutionnel coûtera près de 57 millions de francs

La saga du centre de stockage interinstitutionnel cantonal (SIC) touche à sa fin. Après les échecs de Schmitten et Domdidier, le bâtiment devant abriter une grande partie du patrimoine culturel fribourgeois pourrait sortir de terre en 2028, à Givisiez, après trois ans de travaux.

A la suite des études et appels d’offres, le coût de construction de l’ouvrage est estimé à 62,8 millions de francs, selon le décret et le message transmis au Grand Conseil par le gouvernement fribourgeois. Ce montant se compose de 56,7 millions de francs pour la conception et réalisation de l’ouvrage et d’une réserve de 6,1 millions de francs pour couvrir les risques du chantier et les imprévus.

Beaucoup de collections concernées.

Ce total dépassant le 1% des dépenses de l’Etat (44,7 millions de francs), il sera donc soumis au référendum financier obligatoire. La votation populaire pourrait avoir lieu le 9 février prochain au plus tôt.

Pour rappel, le SIC répondra aux besoins de la bibliothèque cantonale universitaire mais aussi de sept institutions. Parmi elles, le Musée d’art et d’histoire, le Vitromusée de Romont ou encore le Service archéologique. Quatre autres institutions non étatiques sont déjà sur les rangs pour y entreposer des collections d’importance cantonale moyennant un loyer. Cela concerne les archives de la Ville de Fribourg, le Musée de Charmey, le Musée gruérien et le Musée suisse de la marionnette. Aujourd’hui dispersées dans tout le canton et parfois mal stockées, les collections seront réunies de manière adaptée.

Le bâtiment, lui, respecte les normes Minergie en vigueur et sera autonome en matière de consommation électrique grâce, notamment, à des panneaux photovoltaïques. Patrick Biolley