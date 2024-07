Ilian Alexandre Barhoumi retourne chez AG2R

CYCLISME. C’est fini entre Ilian Alexandre Barhoumi (photo) et l’équipe World Tour DSM-Firmenich PostNL. En conflit avec la formation néerlandaise, le jeune cycliste bullois a demandé à partir et retourne chez Decathlon AG2R La Mondiale dès le 1er août, comme stagiaire. Son contrat devrait évoluer en janvier prochain.

En septembre 2023, il avait quitté la structure française pour signer pour quatre ans avec le Development Team hollandais, avec des perspectives concrètes de carrière professionnelle. «Je ne reviendrai pas sur ce qui s’est passé. Je retiens juste que ça ralentit ma prise d’expérience dans le peloton. Mais ça ne sert à rien de m’apitoyer sur mon sort, réagit le coureur de 19 ans. AG2R connaissait ma situation. On s’est contactés, je me suis expliqué, et ça s’est…