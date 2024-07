Kim Schaffter se sent comme à la maison au Motocross de Broc

Arnaud Tonus a dominé la 68e édition du Motocross des Marches, le week-end dernier.

Depuis 2016, le Jurassien Kim Schaffter passe du trax à la moto sur la piste brocoise.

Deuxième au niveau fribourgeois, Mathieu Romanens évoque son avenir.

GLENN RAY

MOTOCROSS. «Je vais me baigner dans la Sarine et je reviens!» lance Kim Schaffter, dimanche, entre deux manches du Motocross de Broc. Preuve que le Jurassien de 33 ans se sent comme à la maison à la plaine des Marches, où il installe son camping-car en plein mois de juillet depuis huit ans.

Une époque à laquelle Kim Schaffter travaillait dans le canton. «J’ai entendu parler de la course et du Moto-Club de la Gruyère via son ancien vice-président Laurent Colliard. L’ambiance m’a tout de suite plu. Comme je savais manier un trax, je me suis vite…