L’open air revient projeter des films au Belluard

CINÉMA. A l’occasion de sa 30e édition, l’Open Air Cinéma Fribourg revient dans l’enceinte du Belluard, au quartier d’Alt, du 17 juillet au 15 août. En tout, 29 soirées sous les étoiles agrémentées d’une riche programmation attendent les spectateurs.

A l’affiche, une variété cinématographique pour tous les goûts, avec des films d’aventure comme Furiosa ou Dune part two, en passant par une sélection plus pointue et des propositions idéales pour les familles. On retrouve aussi certaines œuvres plus engagées comme Civil war ou encore le film italien C’è ancora domani, qui traite de la problématique des violences conjugales.

Aussi des rencontres

De plus, le public aura l’occasion de participer à des rencontres avec des professionnels du septième art comme le producteur Xavier Grin, le directeur du FIFF Thierry Jobin, le directeur artistique de The monk and the gun, lauréat du Prix du public de la dernière édition du FIFF et l’acteur Beat Schlatter, star alémanique du film Ciao-ciao bourbine.

Pour agrémenter ces soirées estivales, l’association Movie Bar proposera des animations humoristiques avant les séances. VMN