La nouvelle saison de La Tuffière entend mettre de la joie en nos temps moroses

Il y aura surtout de l’humour, de la musique et des spectacles familiaux dans la 18e saison culturelle de La Tuffière. Un programme 100% romand où passeront les ombres de Molière et de Louis de Funès.

ÉRIC BULLIARD

CORPATAUX. «Le but est de mettre le public en joie, en ces temps d’actualité morose.» Programmatrice de La Tuffière, à Corpataux, Delphine Buresi a présenté lundi une 18e saison culturelle qui répond à une «envie de rire, de s’évader, de légèreté dans un monde de brutes». Tout en précisant que «la comédie n’empêche pas de susciter des réflexions et de proposer du sens».

Avec Brigitte Rosset pour marraine et une forte coloration musicale, neuf spectacles figurent au programme. Tous viennent de Suisse romande et six sont estampillés «tout public». Après Mistinguett en 2022 et …