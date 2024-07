La police interpelle un «tireur fou»

GIVISIEZ. Samedi, à minuit et demi, le Centre d’engagement et d’alarme de la police cantonale a été alerté pour un «tireur fou» à Givisiez. C’est un habitant sis à la route d’Epinay qui a donné l’alerte. Un homme venait de tirer avec une arme à feu sur la porte d’entrée principale et sonnait aux portes des appartements, explique la police dans un communiqué.

Un important dispositif a dès lors été déployé sur les lieux. Le Groupe d’intervention de la police cantonale (GRIF) a réussi à interpeller et à désarmer l’individu, qui se trouvait dans la cage d’escalier de l’immeuble. Il a été constaté que l’homme de 67 ans, habitant l’immeuble, s’était vraisemblablement blessé à un pied avec une arme à feu. Il a été transporté en ambulance sous escorte policière vers un hôpital. Les autres…