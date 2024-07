La Roche-Pont-la-Ville: fermeture temporaire de la route du Barrage

La route du Barrage sera fermée dans les deux sens, dans la nuit du lundi 15 juillet au mardi 16 juillet de 20h à 5h, pour cause de travaux. Il ne sera pas possible de circuler entre La Roche et Pont-la-Ville, à la hauteur du pont de la Serbache. A cet effet, une déviation sera mise en place entre La Roche, Le Pratzey, Treyvaux, le barrage de Rossens, Pont-la-Ville jusqu’à l’intersection Sur Momont et inversement.

Pour garantir l’accès à la route du Lac, qui sera impossible dans ce secteur, une déviation est prévue à La Roche via la route cantonale et la route du Villaret. Victoria Martin