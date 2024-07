La sérénité est de mise

L’assemblée générale de Fribourg-Gottéron s’est tenue mercredi. Le club fribourgeois a bouclé la saison 2023-2024 sur un bénéfice de plus d’un million de francs. Interview du vice-président Yvan Haymoz.

GLENN RAY

HOCKEY SUR GLACE. Le HC Fribourg-Gottéron a tenu son assemblée générale mercredi à la BCF Arena. Premiers du championnat régulier et éliminé en demi-finale des play-off de Ligue nationale A par le Lausanne HC, les Dragons ont bouclé l’exercice 2023-2024 sur un bénéfice de 1,086 million de francs et un chiffre d’affaires de 22,7 millions de francs (hors gastronomie et mouvement junior). Un «très bon résultat financier» qui permet à la formation de Saint-Léonard d’envisager l’avenir avec sérénité. Interview du vice-président riazois Yvan Haymoz, réélu comme l’ensemble du conseil…