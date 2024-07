Le crossfit, des Etats-Unis jusqu’à l’aérodrome d’Epagny

Phénomène en Amérique, le crossfit a vécu sa première compétition en Gruyère.

Ce sport parallèle au fitness et à la musculation connaît un franc succès.

Trois adeptes de la discipline parlent de leur motivation.

QUENTIN DOUSSE

CROSSFIT. «Juges et athlètes, vous êtes prêts? C’est parti pour un WOD de quatorze minutes avec 1000 mètres de ski-row, 66 dumbbell snatches, 33 toes to bar et 80 mètres de handstand walk.» Sitôt l’ordre formel du speaker donné, la sono crache une techno assourdissante et cinq équipes féminines s’exécutent simultanément.

La scène, imaginable dans un camp militaire, se passe à l’aérodrome de la Gruyère. Théâtre du Golden Contest, nom de la compétition de crossfit organisée le week-end dernier à Epagny. Six WOD (pour workout of the day, soit entraînement du jour en…