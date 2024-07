FOOTBALL. La préparation estivale du FC Bulle a débuté samedi par un court revers 2-1 face à Neuchâtel Xamax (Challenge League). Suivront cinq matches amicaux à domicile pour l’équipe de Brian Weber: ce vendredi 5 juillet contre le Stade nyonnais (19 h), le 9 juillet contre Yverdon Sport II (19 h 30), le 13 juillet contre Sion M21 et Naters (à 15 h et 16 h) et enfin le 25 juillet contre Portalban/Gletterens (19 h 30). Le championnat de Promotion League reprendra, lui, le week-end du 3-4 août. QD