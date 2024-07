Le lac de la Gruyère vibrera au rythme du Slow-Surf

Le Slow-Surf revient pour une 9e édition sur le lac de la Gruyère le samedi 17 août et le dimanche 18 août. Le samedi, l’événement accueillera une étape de la «Swiss Marathon Paddle Cup», qui se déclinera en deux parcours de 7km et de 18km. Cette course nationale à laquelle prendront part des concurrents européens est ouverte à tous. Dès 18h, la plage de la Roche proposera une soirée festive avec musique et food-trucks.

Dimanche, les pagayeurs pourront allier découverte du lac et escales gourmandes à Gumefens, la Roche et sur l’île d’Ogoz. Nouveauté cette année, la «balade artistique» proposera six spectacles pour tous les goûts mêlant rap, danse, chant populaire ou encore musique classique sur les berges du lac.

En outre, le week-end sera rythmé par des activités de sports nautiques mais aussi des événements festifs, organisés par Kayak Aventure, la Société de Développement du lac de la Gruyère, l’association de l’Ile d’Ogoz et le camping de Gumefens. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site (www.slow-surf.ch). Victoria Martin