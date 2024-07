Le SSP va finalement saisir l’autorité de la transparence

Après plusieurs reports, le Syndicat des services publics en appelle à l’autorité de la transparence pour faire publier le rapport de la Haute Ecole de santé sur la pénurie de personnel soignant. Il accuse également le gouvernement d’avoir modifié le texte.

ANGIE DAFFLON

SOIGNANTS. Le rapport de la Haute Ecole de santé (HEdS) se fait attendre. Mandatée par la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) en 2021, l’école avait pour but d’identifier des pistes permettant de faire face à la pénurie de personnel de santé et à «l’exode» des assistants en soins et santé communautaire (ASSC) et des infirmiers et infirmières. Après plusieurs reports, il était question d’une publication à la fin du printemps 2024, mais il n’en fut rien.

Le Syndicat des services publics (SSP), qui dit…