Les grandes civilisations fouleront les copeaux des RJG

Les 38es Rencontres de jeunesses gruériennes se tiendront de mercredi à dimanche à Vuadens. Malgré une météo capricieuse, tout est prêt pour accueillir entre 30 000 et 40 000 visiteurs.

ELODIE FESSLER

ÉVÉNEMENT. Les 1100 m3 de copeaux ont recouvert les 3 hectares de la place de fête; quelque 2,5 tonnes de frites et 122 400 gobelets ont été commandés; les huit jeux ont été testés et approuvés. A Vuadens, tout est prêt pour les 38es Rencontres de jeunesses gruériennes, qui dureront de mercredi à dimanche. La Gruyère achève ainsi sa série En attendant les copeaux, en présentant la manifestation qui devrait accueillir entre 30 000 et 40 000 personnes.

Pour célébrer son 120e anniversaire, la Société de jeunesse de Vuadens s’offre un soir de festivités supplémentaire en lançant les RJG ce…