Marie-Rose Monney-Pesse

BOSSONNENS

Entourée de l’affection des siens, Marie-Rose Monney s’est éteinte le 18 juillet. Elle avait 88 ans. Un dernier hommage lui a été rendu lundi en l’église d’Attalens.

Marie-Rose voit le jour en 1936, à Tatroz, dans le foyer de Joseph et Pauline Pesse. Elle était l’aînée d’une fratrie de quatre filles (Blanche, Raymonde et Josiane). En 1963, elle épousa Charly Monney. De leur union naquirent deux fils: Michel et Laurent, que Marie-Rose éleva avec un amour inconditionnel.

Très jeune, elle travailla à l’entreprise de couture Egloff, puis chez Wydler. Elle œuvra ensuite durant vingt-cinq ans à la crémerie. Consciencieuse et dévouée, elle avait à cœur de terminer ses tâches dans les moindres détails avant de retourner prendre soin de sa famille.

Durant plusieurs années, ses petits…