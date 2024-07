Mise à nu et/ou mise en scène, Céline Dion bouleversante

Mes chats, ma télé et moi

Prime Video propose un documentaire dans lequel Céline Dion se montre affaiblie, très affaiblie par la maladie. Poignant, presque malaisant.

STUPEUR ET TREMBLEMENTS. Le documentaire nous laisse sonnés, et pas très sûrs de ce que l’on vient de voir. Mis en ligne récemment par Prime Video, Je suis: Céline Dion donne à voir la superstar dans de tels moments de faiblesse, de douleurs, de fragilité, qu’en tant que spectatrice et spectateur, on est presque gênés. Mal à l’aise. Bouleversés, aussi.

La maladie de la chanteuse québécoise est maintenant connue. En décembre 2022, après plusieurs annulations de concerts, elle renonçait à sa tournée mondiale et annonçait souffrir du syndrome de la personne raide (ou SPS, stiff person syndrome en anglais), une maladie…