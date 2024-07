Monika Mittaz, à jamais la première

Monika Mittaz a réalisé la traversée du lac de Neuchâtel mercredi. Arrivée au bout des 38 kilomètres en 12 h 45, la nageuse de Bouloz est la première femme à réussir cet exploit sans combinaison.

GLENN RAY

NATATION. En achevant la traversée du lac de Neuchâtel en 12 h 45 mercredi, Monika Mittaz a réalisé un exploit historique. L’athlète de Bouloz est devenue la première femme à nager ces 38 km, sans combinaison qui plus est. «J’ai ressenti beaucoup de fierté en sortant de l’eau, c’était beau de partager ce moment avec mon mari et mon fils, savoure la Veveysanne de 41 ans. Je pensais que je serais plus fatiguée que ça, mais j’étais bien physiquement et mentalement.»

Partie d’Yverdon-les-Bains à 4 h 19, Monika Mittaz n’a pratiquement pas connu de coup de mou tout au long de sa traversée…