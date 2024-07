On moujiron po nouthron l’êmi Franthê

Deché-delé

La Granta-Chètse l’avi bin intsapyâ cha fô, irè katchya dêrê le lindâ dè la pouârta. Le devindro dumidzoua, kan no chin pachâ a l’èptô po tè bayi le bondzoua, te no j’a de ke te l’i chàbrèré rintyè kotyé dzoua. Te no j’a achebin de:

– Vouityidè! La bala yuva ke l’é du inke, l’i a mimamin on bi tropi dè vatsè.

Pu dou tin dè la né, l’oura chè abadâye è l’a kutchi le tsâno kochtô è bin inrachenâ ke t’irè.

Avu ton travô pènâbyo, ta ya l’è pâ j’ou totèvi fachila. Po tè rènovalâ, t’alâvè kore lè vani. Te konyeché ti lè non di tsalè dè la Grevire è di j’alintoua. Tsahyà din l’ârma, t’amâvè trakâ le tsamo è totè hou bèthètè charvâdzè, ma kan tè pyôtè l’an j’ou dou mô dè chuêdre, chon lè kârtè k’iran ton dzouyo dè vivre.

Gran mantinyâre dou patê, l’irè on pyéji chépro dè dèvejâ avu tè,…