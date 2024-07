Nouvelle étape pour l’hôtel du groupe Marriott

BULLE. La société Urban Project SA a mis à l’enquête hier dans la Feuille officielle une demande complémentaire au permis de construire déposé en 2018 concernant l’hôtel prévu dans le quartier bullois de La Pâla. Pour rappel, le groupe Marriott International, plus grand hôtelier du monde, prévoit d’y exploiter un hôtel 4 étoiles situé sur l’actuel parking extérieur du site (La Gruyère du 19 mars). Ce printemps, le directeur général d’Urban Project Xavier Jeanneret avait annoncé que la construction commencerait une fois le permis de construire obtenu. L’établissement, d’une surface de 7800 m2, abritera 120 chambres, un restaurant et plusieurs salles de réunion et de conférences. Une cinquantaine de places de stationnement sont prévues en souterrain. Un montant de 29 millions de francs est…