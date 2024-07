Pierre-Do décrypte et remixe Schubert

CHAPIT’O. Au départ, c’était une création pour la Schubertiade de Fribourg, il y a deux ans. Depuis, Schubert, recettes, remix et beautés est passé par de nombreuses salles en Suisse romande et s’est joué l’été dernier au Festival d’Avignon. Ce vendredi (18 h), Pierre-Do Bourgknecht présentera cette «conférence-spectacle érudite, musicale et déjantée» sur la scène du Chapit’O, à Bulle.

Musicien, musicologue, chroniqueur radio (dans Vertigo, sur La Première), compositeur, chanteur, Pierre-Do Bourgknecht aime tisser des liens entre les musiques et les époques. Accompagné du violoncelliste Sébastien Breguet, il s’appuie ici sur sept œuvres de Schubert pour démontrer leur résonance dans les tubes actuels.

Cette pratique de la conférence érudite et ludique se retrouvera dans Le tube…