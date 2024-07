TALONS HAUTS. A mon réveil, l’autre matin, cette phrase immédiate, scorie d’un rêve effacé: «La mort portait des talons hauts!» Ça pourrait faire un titre de San Antonio, me suis-je dit, ou un tatouage sur l’épaule d’un biker, une couverture d’une BD dark, un octosyllabe pour poésie d’adolescent. Mais ce n’était que les traces d’un rêve. Qu’en faire? Se tourner vers l’oracle ChatGPT. A la question «la mort porte-t-elle des talons hauts?» voici sa réponse (extrait): «Cette expression n’est pas couramment utilisée dans la langue française, mais elle pourrait évoquer des concepts symboliques ou littéraires et suggérer une personnification de la mort avec une touche de glamour ou de séduction, ce qui est un contraste frappant avec l’image traditionnelle de la mort austère et sombre.»…