Pixels et caetera

Bateaux-mouches. Grandiose, grandiose, grandiose… Il n’y a pas eu de mots plus lourdingues pour prévenir, à quelques jours et heures, que la cérémonie d’ouverture des JO à Paris allait être… grandiose. Chacun du milliard de téléspectateurs a pu juger. Mais revenons sur terre, ce qui est véritablement grandiose, croyez-moi, c’est de parcourir Paris à l’aube d’une journée d’été, traverser la Concorde, être subjugué par le point de vue et l’équilibre parfait de cette place; marcher ensuite dans l’allée des Tuileries, crochet par le Palais royal, retour sur les quais par la colonnade du Louvre, casiers des bouquinistes encore verrouillés, voitures, joggeurs, livreurs, la Seine, toujours à nos côtés, «et nos amours, faut-il qu’il m’en souvienne, la joie venait toujours après la peine…» Ce qui…