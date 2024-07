Plan d'aménagement local: «On se casse la tête depuis quinze ans pour avancer», déplore le syndic de La Verrerie

La Verrerie va déposer un recours contre la décision du canton à propos de son Plan d’aménagement local. Le syndic Marc Fahrni évoque la situation, Fribourg lui répond.

VALENTIN CASTELLA

DÉSACCORD. «Nous n’avons pas envie de lâcher. Nous continuerons à nous battre pour la commune et ses citoyens.» Marc Fahrni est un syndic frustré en raison du Plan d’aménagement local (PAL) de La Verrerie. Au début du mois, en effet, le canton a informé qu’il acceptait partiellement sa modification. Et c’est ce terme, «partiellement», qui ne convient pas au député et à l’exécutif veveysan. «Tout ce que nous proposions n’a pas été approuvé. Nous ferons recours au Tribunal cantonal.»

Le garage du coin

Trois points fâchent le syndic. Le premier concerne le Garage Rouiller, au Crêt, construit dans les années…