Promotion League 2024-2025: le FC Bulle est à mi-parcours de sa préparation

FOOTBALL. Le FC Bulle a franchi le cap de la moitié de sa préparation à la Promotion League 2024- 2025. Sous la houlette du coach Brian Weber, les Gruériens ont mis beaucoup d’intensité et de qualité dès le 24 juin. «Conséquences contre Xamax, Nyon et Bosporus, on a proposé de bonnes choses et on a été solides défensivement, confirme le polyvalent Ludovic Delley. Puis en troisième semaine, la fatigue s’est fait ressentir et on a loupé notre journée contre Naters et Sion M21.»

Impressionné par le sérieux mis par les joueurs aux entraînements, il retient la rigueur du nouveau guide neuchâtelois, son côté humain, ainsi que l’apport des sept transferts. «Je citerais notamment Alexis Guérin, qui sort du lot techniquement, Bleron Mulliqi, qui pose bien le jeu, ou encore la folie d’Omar Daf sur…