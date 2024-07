Romont passe la barre des 6000 habitants

Une étape symbolique a été franchie samedi à Romont. En effet, au pied des remparts du château, dans le cadre de la manifestation des Jardins du Fief, Sara et Damien Cavuscens ont reçu un présent et un diplôme de la part du Conseil communal. Car leur arrivée dans la ville a permis au chef-lieu de la Glâne de passer la barre des 6000 habitants. Selon les projections définies par les futures constructions, 600 personnes supplémentaires sont attendues d’ici 2027. Durant la petite cérémonie, le syndic Jean-Claude Cornu (à gauche) a annoncé que, si la ville poursuivait sur sa lancée actuelle, elle serait peuplée de 7200 habitants en 2033. Ce qui correspond aux attentes du Conseil communal, qui prône «un développement raisonné, raisonnable, harmonieux et sans fuite en avant». VAC