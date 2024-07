BROC. En raison de travaux à Broc, la route du Prieuré sera fermée à toute circulation du lundi 8 juillet à 19 h au mardi 9 juillet à 5 h, entre le giratoire au centre du village et le giratoire des Marches. Dans un communiqué de presse, la police cantonale indique que le trafic pour Broc et Charmey sera dévié via Epagny - La Tour-de-Trême - route de contournement de Bulle - Riaz - Corbières - Botterens - Broc et inversement. EF