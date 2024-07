Sans permis, sans plaques et sous stupéfiants

CONTRÔLE DE POLICE. Une conductrice de 35 ans circulant sur l’A12 à bord d’un véhicule sans plaque d’immatriculation a attiré l’attention de la police cantonale jeudi matin, entre Bulle et Châtel-Saint-Denis. Elle s’est soustraite au contrôle policier et a poursuivi sa route en sortant à Vaulruz. Elle a finalement été interpellée grâce à un barrage mis en place à Vuisternens-devant-Romont. Il a alors été constaté que la femme ne disposait pas de permis de conduire et que sa voiture, qui a été par la suite séquestrée, n’était pas immatriculée. Elle circulait vraisemblablement sous l’influence de stupéfiants, précise la police. Elle a encore avoué avoir commis cinq vols d’essence au cours des derniers mois. EF