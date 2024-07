Toujours aussi «farceuses»

Cet été, La Gruyère retrouve des personnalités qui ont fait l’actualité par le passé, mais que l’on a perdues de vue depuis. Pour ce troisième épisode, rencontre avec les triplées Costa, qui ont fait la une à leur naissance, il y a tout juste trente ans.

ANGIE DAFFLON

Il y a d’abord la voix, puis le regard et le sourire. A peine ont-elles ouvert la porte de la maison familiale, à Bulle, que l’on confond déjà Leonarda et Laura. Puis arrive Giovanna et on commence à avoir de la peine à suivre. «On aime bien jouer avec notre ressemblance, on nous confond souvent», confient non sans un sourire blagueur «les triplées Costa», comme on les appelle souvent. Ce mercredi-là, elles ont toutefois opté pour des coiffures différentes, on les en remercie. Leurs parents, Maria et Michele, rient aussi en…