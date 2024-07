Trafic routier: Fermeture de la route cantonale entre Romont et Villaz

Des travaux de réfection entraîneront la fermeture d’une partie de la route cantonale entre Romont et Villaz-St-Pierre. Il ne sera pas possible de circuler entre le chemin des Roches à Villaz-St-Pierre et la station essence Celsa-Charmettes SA à Romont du samedi 20 juillet à 5h au dimanche 21 juillet à 6h.

Le trafic sera dévié via Chénens, Lentigny, Corserey, Torny-le-Grand, Châtonnaye, Sédeilles (VD), Rossens (VD) et le giratoire Chavannes-sous-Romont, indique la police cantonale fribourgeoise. En cas de conditions météorologiques défavorables, les travaux seront prolongés ou reportés. Elodie Fessler