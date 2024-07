Une partie de la route cantonale entre Romont et Villaz-St-Pierre sera fermée entre le chemin des Roches, à Villaz-St-Pierre, et la station essence Celsa-Charmettes SA, à Romont, du samedi 20 juillet à 5 h, au dimanche 21 juillet à 6 h. Le trafic sera dévié via Chénens, Lentigny, Corserey, Torny-le-Grand, Châtonnaye, Sédeilles (VD), Rossens (VD) et le giratoire de Chavannes-sous-Romont, indique la police cantonale.