Trente-trois secondes de grâce

Tout l’été, La Gruyère évoque la naissance et les coulisses de huit œuvres d’art marquantes pour le public et inspirantes pour les créateurs. En un mot, des œuvres cultes. Aujourd’hui, décortiquons ensemble l’enregistrement de Beat it, de Michael Jackson, et l’incroyable solo de guitare d’Eddie Van Halen.

CHRISTOPHE DUTOIT

Au printemps 1982, Michael Jackson (1958-2009) chemine vers ses 24 ans. Le chanteur n’est pas encore le «roi de la pop» qu’il s’apprête à devenir. Mais il a déjà enregistré neuf albums avec les Jackson Five, quatre avec les Jacksons et cinq en son nom propre. Sur scène depuis ses 6 ans, il fait partie de ces enfants stars qui cherchent une nouvelle légitimité à l’âge adulte.

Trois ans plus tôt, son album Off the wall avait certes fait un carton. Sûr de son destin,…