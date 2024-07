Un étudiant gruérien révolutionne le secours en milieu isolé grâce à un brancard tout-terrain

Dans les régions isolées, inaccessibles aux ambulances et dépourvues de moyens préhospitaliers, le transport de blessés demeure un défi risqué. Michael Progin, étudiant en Génie mécanique à la Haute Ecole d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (HEIA), a conçu un brancard low tech à roues, adapté aux terrains difficilement praticables, dans le cadre de son travail de diplôme.

Concrètement, l’agencement de la civière permet notamment de poser une perfusion, de fixer une bouteille à oxygène, ou encore, d’installer un ombrage au-dessus du visage du patient. Sa création a passé l’épreuve du terrain, puisqu’elle a été testée par les bénévoles de la colonne de secours de Bulle le 8 juillet dernier.

Un patient volontaire s’est prêté à l’exercice qui a consisté à son transport sur différents terrains, et dont l’ultime partie, a été la descente d’une falaise de 35 mètres en rappel. Les secouristes ont salué «l’ingéniosité et la facilité d’utilisation du brancard» et proposé quelques pistes d’amélioration.

C’est donc un défi réussi pour le jeune chercheur gruérien et son prototype, conçu à partir de matériaux peu coûteux et facilement réparables. «J’ai reconditionné des éléments tels que des pièces de vélo ou une bâche de camion», précise-t-il. Ce succès est le fruit d’une collaboration entre l’étudiant, la Haute Ecole de santé, le Secours alpin suisse et la Rega. «Nous avons échangé sur leurs façons de faire, afin de cerner au mieux les besoins des soignants et secouristes», explique Michael Progin. Victoria Martin