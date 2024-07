Un changement de tenancier

ÉPICENTRE. La famille Gaillard l’a annoncé sur les réseaux sociaux cette semaine. Elle a informé de la fermeture définitive au 17 juillet de l’Oh à la bouche, le restaurant d’Epicentre, à Romont. Certains se sont dès lors posé des questions sur l’avenir de cet établissement et sur la gestion du restaurant du cycle d’orientation, également géré par le couple.

Président de l’Association du CO de la Glâne, Philippe Dubey rassure. Les habitués et les utilisateurs de la piscine ou du fitness auront encore l’occasion de fréquenter cet endroit. «Pour des raisons personnelles, les tenanciers nous ont informés en janvier de leur souhait d’arrêter. Ils ont assuré le service au CO jusqu’à la fin de l’année scolaire et ils ont décidé d’arrêter l’Oh à la bouche le 17 juillet. Car des travaux…