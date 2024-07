Une fête médiévale et fantastique

CHÂTONNAYE. Le bois du Ressat, à Châtonnaye, se transformera en univers fabuleux le 25 août prochain. L’association L’Hydre, passionnée par le jeu, les costumes et les mises en scène, y organise une Journée médiévale fantastique des familles, de 10 h à 17 h. Au programme de cet événement gratuit, un rallye (sur inscription) ponctué de postes et d’activités, ainsi qu’une initiation au jeu de rôle grandeur nature, promettent les organisateurs dans un communiqué. En cas de mauvaises conditions météorologiques, la manifestation sera reportée à l’an prochain. L’Hydre communiquera régulièrement à ce sujet via son site internet (www.hydre.ch) et les réseaux sociaux. EF