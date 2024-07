Urbex, les nouveaux explorateurs

FRANCE4, JEUDI, À 21 H

Des vidéastes, des baroudeurs, des amoureux d’architecture et des historiens se rendent dans différents lieux abandonnés de la région Centre-Val de Loire pour pratiquer l’exploration urbaine. A travers ce documentaire, le téléspectateur comprend les motivations et les objectifs de ceux qui pratiquent l’urbex. Certains le font pour augmenter leur nombre de followers, d’autres pour contribuer à leur manière à écrire l’histoire. Mais il faut respecter les règles élémentaires de cette pratique: ne pas dégrader, ne rien rapporter, mis à part des photos ou des vidéos. Tous le font un peu pour le frisson et le filet de sueur froide qui ne quitte pas le bas du dos quand l’exploration commence. ■