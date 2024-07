Vincent Yerly, ce miraculé qui n’a pas fini de combattre

Victime d’une rupture d’anévrisme il y a un an, Vincent Yerly a fait son retour en MMA.

Le Glânois de 21 ans témoigne de son accident, de ses conséquences et de son appétit retrouvé.

Les parents de sportifs doivent accepter de vivre avec les risques pris par leurs enfants.

GLENN RAY

MMA. Vincent Yerly n’oubliera pas de sitôt le 22 juin 2024. Au Théâtre du Léman, à Genève, le résident de Berlens a remporté son premier combat après plus d’un an d’absence. «C’était une libération de retourner dans la cage. Je me suis rendu compte à quel point ça m’avait manqué. La sensation que me procure une victoire en MMA est difficile à décrire. Encore plus après ce qui m’est arrivé…»

Retour au 26 mai 2023. Réveillé en pleine nuit par des nausées et des vomissements, le Glânois de 21 ans ne parvient pas…