«Essayer de se purifier de toutes nos macérations mentales»

SÉRIE. Traiter l’actualité n’est pas toujours drôle. D’aucuns accusent même les journaux de participer au climat anxiogène qui règne dans nos sociétés. Alors profitons de l’été pour aborder des sujets apaisants et réconfortants. Dans ce sixième épisode de la série «Un peu de douceur», découvrons la pratique du tai-chi. Offerte en prime, «La minute du psy» explique pourquoi certaines activités nous font tant de bien et pourquoi notre esprit y est sensible.

Fanny Wang enseigne le tai-chi à Châtel-Saint-Denis. Souvent associée au bien-être et à la santé, cette pratique d’origine chinoise est aussi un art martial.

XAVIER SCHALLER

CHÂTEL-SAINT-DENIS. En ce petit matin d’été, le jardin de l’Institut Saint-François de Sales est serein et magnifique. Avec ses grands conifères et son ginkgo, le…