«Il y en a pour tous les goûts»

TRAIL. Organisée par le skiclub local, la 4e édition du Trail de la Dent-de-Broc se tiendra ce samedi. Le départ sera donné à la chapelle des Marches, dans la commune gruérienne. Les quelque 400 coureurs attendus pourront choisir entre un parcours de 14 km (600 m de dénivelé positif) ou de 23,5 km (1700 m) pour les plus chevronnés. Les coureurs devront notamment emprunter les gorges de la Jogne et, pour l’épreuve reine, le col des Combes en plus.

L’an passé, la boucle faisait 22 km. La distance du circuit a été allongée à la suite du déplacement de l’arrivée au complexe sportif de la plaine des Marches. Pour le reste, les tracés restent inchangés. «Que ce soit le petit ou le grand, les parcours sont assez appréciés. Nous avons reçu un bon retour de la part des participants, explique la…