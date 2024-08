«La curiosité m’a sauvée»

Cet été, La Gruyère retrouve six personnalités qui ont fait l’actualité en leur temps et dont on entend moins parler aujourd’hui. Quatrième épisode à Grandson avec l’ancienne conseillère d’Etat verte Marie Garnier, directrice de Prolait fraîchement retraitée.

XAVIER SCHALLER

Dès qu’elle a été contactée pour la série «Que sont-elles ou ils devenus», Marie Garnier a lancé une invitation à dîner. Dans sa coquette maison de la vieille ville de Grandson, la cuisine est au deuxième étage.

L’ancienne conseillère d’Etat annonce en entrée une salade de radis blanc au parmesan et aux câpres. «Sauf que j’ai remplacé le parmesan par du Gruyère AOP 18 mois. Il y a des stocks, actuellement!» La question lui tient à cœur: ces quatre dernières années, elle a défendu les intérêts de producteurs vaudois,…