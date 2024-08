RTS1, MERCREDI, À 20 H 10

Premiers aliments et allergies

Les allergies alimentaires ne cessent d’augmenter dans la population, notamment chez les enfants. Elles peuvent créer des réactions très brutales qui mettent en jeu la vie du jeune lors de chocs anaphylactiques. Toute la famille est impactée par ce type d’allergie, à commencer par le quotidien de l’enfant allergique...

Mon enfant se scarifie

De plus en plus de jeunes en souffrance avouent se scarifier en secret, et ceci de plus en plus tôt. Comment en arrivent-ils à se blesser eux-mêmes, et à parfois entrer dans une forme d’addiction sans pour autant résoudre la cause réelle de leurs difficultés? Témoignages d’adolescents et paroles d’experts éclairent ce thème encore très tabou. ■