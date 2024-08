Athlétisme: sur la piste des JO avec Audrey Werro

A l’occasion des Jeux d’été à Paris, La Gruyère revient sur six expériences olympiques fribourgeoises.

Dernier épisode avec Audrey Werro, la spécialiste du 800 mètres de Courtepin.

Début août, elle n’a pas rempli son objectif sportif. Elle reste très satisfaite de son expérience française.

VALENTIN THIÉRY

ATHLÉTISME. Comme dans nombre de salons en période olympique, la télévision est allumée au domicile des Werro à Courtepin. La session d’athlétisme bat son plein au Stade de France, et les relayeuses du 4x100 m suisse se préparent. «C’est incroyable d’imaginer que le monde entier suit le même événement. Et il y a quelques jours, c’est moi qu’on regardait. J’en suis fière.» Oui, Audrey Werro a digéré sa déception de ne pas avoir atteint son objectif de demi-finale sur 800 m aux Jeux de Paris 2024.

Le 2 août au soir, sa 5e place et son chrono en 1’59’’38 (n.d.l.r.: son record est à 1’58’’13) n’ont pas été suffisants pour passer le cut. Cruel quand on sait que sept concurrentes ont été moins rapides que la Lacoise de 20 ans, mais qu’elles ont signé un top 3 dans leur série, synonyme de qualification. «C’est frustrant! J’ai été vite, mais trop fait l’extérieur. J’aurais dû jouer des coudes pour aller au couloir 1.»

Comme à Noël

Le lendemain matin en repêchage, elle prend la 3e position. Ses JO sont terminés. «Ma tactique était meilleure, mais deux épreuves si rapprochées, c’est beaucoup. Sur la fin, j’avais moins d’énergie et de confiance pour aller chercher cette première place. C’est dû aussi à ma préparation un peu écourtée à cause de ma blessure à l’ischio en mars. Dans mes entraînements et ma manière d’aborder mentalement la compétition, j’ai fait juste, même si mes résultats sont moyens. Mais pour un baptême, c’est déjà très bien.»

Une première qui est devenue concrète une grosse semaine avant son entrée en piste. En recevant l’attirail du parfait athlète de Swiss Olympic, Audrey Werro s’est crue à Noël. Habits, lunettes de soleil et autres gadgets: elle est parée pour la Ville Lumière. Et dire qu’elle a failli refuser la cérémonie d’ouverture. «Je pensais y perdre trop d’énergie. Mais avec mon entraîneure, on s’est dit que j’aurais le temps de récupérer. Je ne regrette pas. C’était génial.»

S’isoler dans le Nord

La pluie l’a empêchée de voir Céline Dion, pas de sympathiser pendant le spectacle avec des compatriotes, comme le «très sympa» nageur Jérémy Desplanches. Au Village olympique, elle aurait voulu aller au salon de beauté, croiser les sprinteurs américains Noah Lyles, champion olympique du 100 m, ou Sha’Carri Richardson. Finalement, elle aura notamment échangé un pin’s avec l’Anglais Matthew Hudson-Smith, en argent sur 400 m. «Je le connaissais. Je ne suis pas sûre qu’il savait qui j’étais», rigole-t-elle.

Audrey Werro a pu vivre son aventure comme elle l’entendait, sans que la fatigue due à l’excitation de premiers Jeux olympiques plombe ses performances. Voilà aussi pourquoi son équipe du 800 m (avec Rachel Pellaud et Valentina Rosamilia) est partie à Lens entre la cérémonie et la course pour une mise au vert loin du tumulte. «Avec mon entourage, on a également trouvé le bon équilibre par rapport à toutes les sollicitations (médias, sponsors, Swiss Olympic) en marge de l’événement. On a bien filtré pour faire ce qui avait du sens.»

Profiter différemment

Expérience dans la poche, le membre du CA Belfaux est tourné vers la suite de sa saison avec la Diamond League à Lausanne (22 août) et Zurich (5 septembre). «D’un coup, la vie fribourgeoise revient, et c’est plutôt calme. Les jours d’après les Jeux, mon moral était bas. Maintenant ça va.» Elle donne rendez-vous en 2028 pour les JO à Los Angeles où elle visera une finale. «Après mes courses, j’ai préféré rester avec ma famille et mes proches, car j’avais besoin d’eux. On a visité Paris, regardé les compétitions dans les fan zones, mais je ne suis allée sur aucun autre site olympique. Si j’ai l’occasion de faire des photos avec des stars ou d’aller voir d’autres disciplines aux Etats-Unis, j’en profiterai aussi», se projette-t-elle. ■

Audrey Werro

Age. 20 ans.

Domicile. Courtepin.

Sport. Athlétisme, (800 mètres).

Palmarès olympique. 5e de sa série en 1’59’’38 (16e temps général), puis 3e de son repêchage en 2’00”62. Eliminée avant les demi-finales.

Du tac au tac

Aux Jeux olympiques 2024 à Paris…

… qui fut le porte-drapeau de la Suisse à la cérémonie d’ouverture?

La tireuse Nina Christen (championne olympique en 2021 à Tokyo) et le vététiste Nino Schurter (champion olympique en 2016 à Rio). (Vrai).

… citez un Suisse ayant décroché une médaille d’or.

Chiara Leone. (Vrai, au tir à la carabine 50 m à trois positions).

… quel athlète fut sacré champion olympique du 100 mètres?

L’Américain Noah Lyles. (Vrai).

… quel nouveau sport fut introduit lors de cette édition?

Le surf? (Faux, le breakdance).

… quelle était la particularité de l’escrimeuse égyptienne Nada Hafez, huitième de finaliste au sabre?

Elle était enceinte. (Vrai, et de sept mois. Son entraîneur n’était pas au courant). VT