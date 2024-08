Au bout c’est la mer

FRANCE 5, MARDI, À 21 H

Fleuve Uruguay

François Pécheux part découvrir les eaux majestueuses du Rio Uruguay et son tracé mythique qui dessine la frontière entre l’Argentine et l’Uruguay. C’est parti pour un périple haut en couleur sur un fleuve tout sauf tranquille, surtout en période de forte crue. Depuis ses rives inondées, François va profiter de tout ce qui flotte pour descendre près de 600 kilomètres et découvrir un peuple du fleuve qui mêle joyeusement spiritualité, traditions et modernité. De Mario, pêcheur fervent, à Julio César, apiculteur truculent, en passant par Anna, la guérisseuse du fleuve, le voyageur va faire des rencontres inoubliables. ■