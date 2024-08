Avant le coup d’envoi

PROMOTION LEAGUE

4e journée

QUENTIN DOUSSE

Fort de son succès arraché à Bienne (0-1), le FC Bulle entend enchaîner sur son terrain ce samedi (17 h) face à Zurich M21.

Hors jeu. Afonso, Ombala, Pinga et Sumbula sont blessés.

Enjeu. «On veut confirmer devant notre public, en gardant la même dynamique collective et défensive. A nous aussi d’être plus à l’aise avec le ballon pour imposer notre jeu», indique l’entraîneur bullois Brian Weber, qui présentera une équipe résolument plus offensive que mercredi.

L’adversaire. Huitièmes la saison dernière, les espoirs du FC Zurich talonnent les Bullois après trois journées. Impossible de savoir quel visage le «Z» affichera ce samedi. Il sera du moins emmené par un capitaine au nom familier: Okafor, Isaiah de son prénom. Le milieu formé à Leverkusen…